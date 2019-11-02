، تشويق وتعزيز واتصال.. مشروع فريد لرعاية نزلاء إصلاحية الرياض "صور" ،

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أطلقت مديرية السجون بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية مُعين لتأهيل النزيل، "مشروع كنف" لنزلاء إصلاحية الرياض، ويعتبر الأول من نوعه، ويستهدف ٢٥٠ نزيلًا، وبـ٢٩٠ فعالية متنوعة.
ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات النزلاء السلوكية والنفسية وإدماجهم في برامج نوعية مختلفة من خلال أنشطة وبرامج تربوية واجتماعية وتدريبية، كما يتضمن المشروع الاهتمام بالبيئة السجنية التي تقدم فيها البرامج الإصلاحية مثل تجهيز الملاعب والقاعات الرياضية، وكذلك المرافق المجهزة للأنشطة الثقافية والتوعية.
ويتضمن المشروع أربع مراحل رئيسة، سميت المرحلة الأولى بمرحلة التشويق ومدتها شهر، تهدف إلى تهيئة النزلاء للتفاعل مع المشروع من خلال المنافسات الرياضية والعروض الترفيهية والأمسيات الأدبية، أما المرحلة الثانية للمشروع فهي بعنوان تعزيز القيم وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف إلى إثراء النزلاء بالمعرفة وممارسة قيم الصلاح والصدق والإيجابية والثقة من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات تدريبية.
وتركز المرحلة الثالثة على الجوانب النفسية والاجتماعية؛ مثل بناء مهارات النزلاء بالتحكم في الانفعالات ومهارات التفكير الإيجابي ومهارات الاتصال وكيف يكون فرداً نافعاً ومنتجاً؛ من خلال دورات تدريبية وحلقات نقاش وعروض مرئية لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف المرحلة الرابعة للمشروع إلى تعزيز مهارات الاتصال الشخصي للنزلاء من خلال تدريبهم على مهارات المقابلة الوظيفية وكيفية إعداد وكتابة السيرة الذاتية، وكسب مهارة بناء العلاقات الاجتماعية ومهارة تحويل الأفكار إلى مشاريع؛ من خلال محاضرات توجيهية وورش عمل وتطبيقات عملية واختبارات تجريببة.
يُذكر أن هذا المشروع يعتبر الأول والفريد من نوعه في سجون المملكة، ويستهدف 250 نزيلاً من خلال 290 فعالية تصب في بناء وتعزيز 10 مهارات متنوعة وبواقع 600 ساعة، ويعتبر أحد المشاريع المهمة المنظمة بالتعاون مع جمعية مُعين لتأهيل النزيل، والذي يتركز نشاطها على خدمة نزلاء سجون منطقة الرياض من خلال برامج يقوم عليها فريق ذو قدرات تخصصية عالية في بناء وتأهيل النزيل.
إصلاحية الرياض مديرية السجون بمنطقة الرياض جمعية مُعين
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 02:42 PM
أطلقته "سجون العاصمة" بالتعاون مع "معين" تحت اسم "كنف" وعبر 290 فعاليةتشويق وتعزيز واتصال.. مشروع فريد لرعاية نزلاء إصلاحية الرياض "صور"
أطلقت مديرية السجون بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية مُعين لتأهيل النزيل، "مشروع كنف" لنزلاء إصلاحية الرياض، ويعتبر الأول من نوعه، ويستهدف ٢٥٠ نزيلًا، وبـ٢٩٠ فعالية متنوعة.
ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات النزلاء السلوكية والنفسية وإدماجهم في برامج نوعية مختلفة من خلال أنشطة وبرامج تربوية واجتماعية وتدريبية، كما يتضمن المشروع الاهتمام بالبيئة السجنية التي تقدم فيها البرامج الإصلاحية مثل تجهيز الملاعب والقاعات الرياضية، وكذلك المرافق المجهزة للأنشطة الثقافية والتوعية.
ويتضمن المشروع أربع مراحل رئيسة، سميت المرحلة الأولى بمرحلة التشويق ومدتها شهر، تهدف إلى تهيئة النزلاء للتفاعل مع المشروع من خلال المنافسات الرياضية والعروض الترفيهية والأمسيات الأدبية، أما المرحلة الثانية للمشروع فهي بعنوان تعزيز القيم وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف إلى إثراء النزلاء بالمعرفة وممارسة قيم الصلاح والصدق والإيجابية والثقة من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات تدريبية.
وتركز المرحلة الثالثة على الجوانب النفسية والاجتماعية؛ مثل بناء مهارات النزلاء بالتحكم في الانفعالات ومهارات التفكير الإيجابي ومهارات الاتصال وكيف يكون فرداً نافعاً ومنتجاً؛ من خلال دورات تدريبية وحلقات نقاش وعروض مرئية لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف المرحلة الرابعة للمشروع إلى تعزيز مهارات الاتصال الشخصي للنزلاء من خلال تدريبهم على مهارات المقابلة الوظيفية وكيفية إعداد وكتابة السيرة الذاتية، وكسب مهارة بناء العلاقات الاجتماعية ومهارة تحويل الأفكار إلى مشاريع؛ من خلال محاضرات توجيهية وورش عمل وتطبيقات عملية واختبارات تجريببة.
يُذكر أن هذا المشروع يعتبر الأول والفريد من نوعه في سجون المملكة، ويستهدف 250 نزيلاً من خلال 290 فعالية تصب في بناء وتعزيز 10 مهارات متنوعة وبواقع 600 ساعة، ويعتبر أحد المشاريع المهمة المنظمة بالتعاون مع جمعية مُعين لتأهيل النزيل، والذي يتركز نشاطها على خدمة نزلاء سجون منطقة الرياض من خلال برامج يقوم عليها فريق ذو قدرات تخصصية عالية في بناء وتأهيل النزيل.
، تشويق وتعزيز واتصال.. مشروع فريد لرعاية نزلاء إصلاحية الرياض "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.