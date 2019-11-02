الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1441 المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول

يرغب عدد كبير من المواطنين في الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وتعتبر هذه المقطوعة من أهم المنح التي توفرها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وبالرغم من توقف صرف المساعدات المقطوعة منذ حوالي سنة، إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عن وجود مؤشرات لصرف المقطوعة في شهر ربيع الأول الحالي.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

يمكن لجميع المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي، ثم الدخول إلى خدمات الأفراد، وبعد ذلك اختيار التنمية الاجتماعية، ومن بعدها الضغط على خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وذلك باستخدام رقم السجل المدني وأيضاً رمز التحقق ثم الضغط على الاستعلام أو عرض لتظهر بعد ثواني قليلة جميع التفاصيل التي تخص المساعدة المقطوعة الخاصة بهذا المواطن.

المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول

هناك الكثير من المتوقعات المنتشرة حول موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، على أن تكون خلال شهر ربيع الأول الحالي لهذا العام 1441هـ، حيث أنه سيتم إرسال رسائل إلى المستفيدين من المساعدات المقطوعة على الهواتف بإيداع المبالغ الخاصة بالمقطوعة في حساباتهم البنكية، ومن الجدير ذكره أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، ويتم صرفها بشكل مفاجئ، وعلى أساس ذلك يتم إخبار الأشخاص المستفيدين من خلال إرسال رسائل أو من خلال استعلامهم من على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.