غرد “د.خالد صالح الزعاق”، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبر حسابه بتويتر كاشفًا الموعد المحدد لبدء البرد فعليًا بالليل والنهار بالمملكة، مؤكدًا أن فصل الشتاء سوف يتأخر بهذا العام. وقال “الزعاق” في تغريدته: “بقي 33 يومًا وتدخل علينا “مربعانية الشتاء” والبرد الفعلي(في الليل والنهار) بعد 45 يوماً تقريبًا”
وتابع “الزعاق” تغريدته بقوله: “وخلال هذه الأيام نبدأ نحس بالبرودة الفعلية من أوآخر الليل وستلف البرودة كامل الليل بعد 20 يومًا تقريباً من الآن وحينذاك تبدأ برودة آخر النهار الفعلية”، مشيرًا ف يختام تغريدته إلى أن “الشتاء لهذه السنة سيتأخر قليلاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق” يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء لهذه السنة .. ويحدد موعد البرد الفعلي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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