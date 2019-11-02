أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن العمل الليلي أتاح فرصاً وظيفية للسعوديين بعد أن صدر قرار ينظم العمل الليلي ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها.
وأوضح أبا الخيل من خلال حسابه على “تويتر”، أن قرار العمل الليلي جاء متزامناً مع قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ مما يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين الذين يرغبون بالعمل خلال الأوقات التي تناسبهم والمحددة بالقرار.
يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أصدر قراراً أمس الجمعة، ينظم العمل الليلي ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1/1/2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر أبا الخيل: قرار تنظيم العمل الليلي يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.