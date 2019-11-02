أبا الخيل: قرار تنظيم العمل الليلي يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن العمل الليلي أتاح فرصاً وظيفية للسعوديين بعد أن صدر قرار ينظم العمل الليلي ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها.

وأوضح أبا الخيل من خلال حسابه على “تويتر”، أن قرار العمل الليلي جاء متزامناً مع قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ مما يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين الذين يرغبون بالعمل خلال الأوقات التي تناسبهم والمحددة بالقرار.

يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أصدر قراراً أمس الجمعة، ينظم العمل الليلي ويحدد حقوق وواجبات العامل الليلي لدى المنشأة التي يعمل بها، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1/1/2020م.