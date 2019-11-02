أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني فرض رسوم جديدة على المسافرين عبر رحلاتھا الداخلیة؛ نظیر استخدامھم صالات المطار والمرافق التابعة لھا، تقدر بـ 10 ريالات فقط، موضحة أن الهدف من تلك الرسوم تمويل مشاريع تطوير البنیة التحتیة للمطارات وتحسین الخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أنه سوف یجرى تحصیل تلك الرسوم بداية من يناير المقبل؛ لافتة إلى أنه جرى إستثناء أربع فئات من تلك الرسوم؛ وھم الركاب الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة ويشمل الطیار أو المھندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف.
كما تضمنت قائمة المستثنين من تلك الرسوم أعضاء طاقم الطائرة المسجلین في قائمة الملاحین الجويین لشركة الطیران ويحملون بطاقة تعريفیة بذلك؛ وھم الطیار أو المھندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني، بالإضافة إلى الركاب المواصلین “ترانزيت” والذين سیمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان فرض رسوم جديدة على المسافرین.. الطيران المدني يكشف موعد بدء تحصيلها والفئات المستثناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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