︎ :
.
أكدت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتفاديًا للغرامة المالية، كما نصحت المواطنات بالإسراع في إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: أختي المواطنة إصدارك لبطاقة الهوية الوطنية، يسهل كافة تعاملاتك لدى القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضافت الأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنات إصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي لك.
كانت هذه تفاصيل خبر بماذا طالبت «الأحوال المدنية» المواطنات بخصوص الهوية الوطنية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.