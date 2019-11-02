بماذا طالبت «الأحوال المدنية» المواطنات بخصوص الهوية الوطنية؟

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أكدت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتفاديًا للغرامة المالية، كما نصحت المواطنات بالإسراع في إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: أختي المواطنة إصدارك لبطاقة الهوية الوطنية، يسهل كافة تعاملاتك لدى القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضافت الأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطنات إصدار بطاقة الهوية الوطنية عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي لك.

