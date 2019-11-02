هواوي تنسخ تصميم آيباد برو وتستعد لإطلاقه مع الجهاز اللوحي “MatePad Pro”

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تزايدت التقارير خلال الفترة الأخيرة التي تتحدث عن اقتراب إطلاق هواوي لجهاز لوحي والدخول لهذا السوق عن طريق “MatePad Pro” والذي بحسب التسريبات يظهر وكأنه نسخة مشابهة من جهاز آيباد برو الذي أطلقته شركة آبل العام الماضي، باستثناء أن جهاز هواوي سيحمل ثقبًا في الشاشة يحتوي على كاميرا أمامية.

يتميز تصميم الجهاز المُسرب بوجود شاشة كاملة تقريبًا مع حواف قليلة بزوايا نصف دائرية وثقف في أعلى يسار الشاشة للكاميرا.

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فيما يحتوي على كاميرا خلفية مرفقة مع فلاش في الجهة المعاكسة للكاميرا الأمامية، وشعار الشركة مرسومًا في وسط الجهة الخلفية.

ويمتلك الجهاز أيضًا، قلم خاص بهواوي نفسها يتم تثبيته بجانب الجهاز على ما يبدو عن طريق آلية مغناطيسية، بجانب وجود لوحة مفاتيح يمكن تثبيتها لتحويل الجهاز إلى حاسب محمول صغير على طريقة آيباد برو وبنفس الآلية التي ظهر فيها مع أخر نسخة أطلقتها شركة آبل.



لم تظهر الكثير من التفاصيل حول الجهاز بعيدًا عن التصميم، لكن المتوقع أن يحتوي على منفذ USB-C ومنفذ سماعة تقليدي.

وكما نرى، فإن التشابه مع جهاز آبل لم يتعلق بالتصميم فحسب..، بل بالاسم أيضًا “ميت باد برو” و”آي باد برو”!

