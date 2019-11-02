جوجل تستحوذ رسمياً على Fitbit بمبلغ 2.1 مليار دولار

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أعلنت شركة جوجل عن استحواذها على شركة Fitbit المتخصصة بالأجهزة القابلة للإرتداء بصفقة بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار.

وكانت قد تراجعت أسهم Fitbit منذ إطلاقها للاكتتاب العام في عام 2015 لتصل إلى أقل من 3 دولار هذه السنة بينما كانت تقارب 50 دولار. وستدفع جوجل سعر 7.35 دولار للسهم الواحد وتدفع نقداً قيمة الاستحواذ.

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بدأت Fitbit عملها في مجال الأساور الرياضية، لكنها قبل عامين بدأت تصنع الساعات الذكية نتيجة الزخم الذي شهده المجال بدخول لاعبين كبار مثل آبل.

لكن المنافسة كانت شديدة على Fitbit من قبل الشركات الصينية مثل هواوي وشاومي التي تقدم منتجات منافسة بسعر أرخص. ومع أن ساعة Versa Lite تعتبر أرخص ساعة ذكية أطلقتها الشركة، إلا أنها لم تحقق مبيعات جيدة.

وأشارت الشائعات سابقاً إلى أن جوجل تعتزم إطلاق ساعة ذكية بعلامة بكسل التجارية لتنضم إلى باقي المنتجات كالهواتف والحواسب المحمولة. كما أن لديها نظام التشغيل Wear OS المخصص للساعات الذكية الذي يحتاج إلى مزيد من الانتشار وربما إطلاق عدة ساعات ذكية بهذا النظام ستساعده على النمو.

يذكر أن Fitbit شركة أميركية تأسست عام 2007 من قبل James Park المدير التنفيذي و Eric Friedman المدير التقني ولديها 28 مليون مستخدم.

