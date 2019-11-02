مزود بنصف كيلو ذهب.. طرح أغلى هاتف في العالم

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أعلنت شركة “كافيار” المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية، طرح نسخة استثنائية من هاتف “آيفون 11 برو ماكس”، الذي وصفته بأنه سيكون “أغلى هاتف في العالم”.
وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، إلى أن هاتف “آيفون 11 برو ماكس” سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من الذهب الخالص عيار 18.
ومن المقرر أن يتم طرح هذا الهاتف بسعر خرافي يصل إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألف و520 دولارًا أمريكيًّا للنسخة ذات سعة تخزين 512 جيجابايت.
وأكدت “كافيار” أنها ستطرح نسخة أخرى أقل سعرًا، ولكن بدون الكمية المذكورة من الذهب ، حيث سيتم تزويدها فقط بأحجار كريمة أو الأجرام السماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.
وسيتراوح سعر تلك النسخة الفضائية من “آيفون 11 برو ماكس” ما بين 8100 دولار أمريكي و8260 دولارًا أمريكيًّا.
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