شرطة الشرقية: القبض على مقيم اعتدى على زميله في العمل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغا يوم الخميس عن تعرض مقيم مصري (27) عاما، للاعتداء بسلاح أبيض (سكين)، من زميل له في العمل، سوداني الجنسية، بأحد المراكز التجارية في مدينة الدمام، نتج عنه إصابته بثلاث طعنات متفرقة لي الجسم.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المعتدي، وبحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية.