السعودية اليوم / المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة ينطلق غداً بالجبيل



الجبيل 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

ينطلق غداً المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ويستمر يومين.

ويهدف المؤتمر إلى مشاركة المعرفة والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تقديم الرعاية ذات الجودة للمواطنين وتعزيز نمط الحياة الصحي.

ويناقش المؤتمر أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم وأمراض الربو، والغدة الدرقية، وآخر التطورات في الطب الوقائي، وأمراض هشاشة العظام، وآخر التطورات في أمراض الدم، والصحة النفسية، والأمراض الجلدية وطب أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى الطب الرياضي.

ودعا المسؤولين ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل المهتمين في تقديم الرعاية الصحية للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، والالتقاء بالمختصين في مجال الرعاية الصحية والتعرف على ما تقدمة الهيئة الملكية من دعم لطب الأسرة لخدمة مجتمع الجبيل الصناعية.

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13:10ت م

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