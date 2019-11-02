السعودية اليوم / السفير الفنلندي لدى المملكة يزور تعليم عسير



أبهـا 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

زار السفير الفنلندي لدى المملكة، آنتي روتوفيوري، عدداً من المدارس، في نواح متفرقة من المنطقة، اطلع من خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من استراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس ، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية، لاسيما تلك المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.

وأكد السفير الفنلندي أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية من أبرزها التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة, إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم، وخدمة المستفيد.

واطلع السفير الفنلندي على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود المرابطين، إلى جانب لقائه المدير العام للتعليم سعد الجوني، والقيادات التعليمية واطلاعه على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة، فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة وسبل الاستفادة منها.

من جهته أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة جاكو شينتسي، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير ، لافتاً إلى أنه تعرف على النظام التعليمي في المملكة خلال الزيارة.

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13:02ت م

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