السعودية اليوم / مدير فرع وزارة العمل بالقصيم يشيد بفعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب



عنيزة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

ثمن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، دعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لكل المناشط التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن رعاية سموه لليوم الافتتاحي لفعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية الذي استضافها مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، تأتي في إطار دعمه المتواصل لإقامة مثل هذه المؤتمرات التي تنمي روح المبادرة لدي الشباب وتعزز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد فعالية تطوعية رائعة تسهم في رفع مؤشرات العطاء والتطوع، إذ بمثل هذه المؤتمرات توفر فضاءات أوسع تتيح للشباب الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة.

وأبان أن استضافة المؤتمر، جاءت تماشياً مع أهداف وزارة العمل الرامية إلى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أمنه وسلامته.

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12:58ت م

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