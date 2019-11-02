السعودية اليوم / السلطات الأمنية الغينية توقف 300 مهاجر غير شرعي



كوناكري 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت الشرطة في غينيا 141 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات إفريقية متفرقة.

وأفادت الحكومة في غينيا أن عمليات توقيف أخرى جرت في عدة مناطق من البلاد، مما رفع عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم إلى نحو 300 مهاجر لافتة إلى أنهم قد تسللوا إلى الأراضي الغينية، من أماكن متفرقة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة سياسية.

// انتهى //

12:08ت م

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