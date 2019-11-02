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أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.
وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".
وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".
تصنيف تركيا الائتماني
"فيتش": تصنيف تركيا الائتماني يبقى عند "بي بي سالب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-02
أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.
وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".
وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:20 PM
خفّضته قبل 3 أشهر وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية"
أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، على تصنيف تركيا عند مستوى "بي بي سالب" على المدى الطويل.
وطبقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، في بيان صدر بالأمس، فإن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى"بي بي سالب".
وكانت "فيتش" قد خفّضت التصنيف الائتماني لتركيا قبل ثلاثة أشهر من "بي بي زائد" إلى "بي بي سالب"، وحدّدت النظرة المستقبلية بـ "السلبية".
، "فيتش": تصنيف تركيا الائتماني يبقى عند "بي بي سالب" ،
المصدر : الخليج 365
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