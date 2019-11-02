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تركي آل الشيخ: 5 ملايين زائر و100 ألف سائح في أسبوعين.. مين اللي زعلان من الترفيه؟!
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعجب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ من انتقاد البعض من موسم الرياض وفعاليات الترفيه رغم الإقبال الكثيف على تلك الفعاليات من المواطنين والسائحين.
وقال آل الشيخ في مقطع فيديو: “إن نبض الرياض امتلأ عن آخره وكذلك وينتر وندرلان مكتمل العدد، وأيضا البوليفارد وواجهة الرياض، بدي أعرف مين اللي زعلان من الترفيه؟!”.
وأضاف: “حتى الآن شهد موسم الرياض 5 ملايين زائر و100 سائح في أسبوعين ولسه باقي ثمانية”.
ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.
ويضم موسم الرياض أيضا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعماً لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.
ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
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