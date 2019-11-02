شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 2 وإصابة 6 بتصادم حافلة وشاحنة في بيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

لقي شخصان حتفهما، وأصيب ستة آخرون إثر تصادم حافلة تقل 53 راكبا من العمالة، بشاحنة، على الطريق الدولي المحاذي لمحافظة بيش.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالنيابة الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه بمحافظة بيش تلقى بلاغا عن حادثة تصادم وقعت على الطريق الدولي عند الساعة 2:33 من صباح اليوم (السبت)، بين حافلة تقل (53) راكبا، وشاحنة، وعلى الفور تم تحريك ثلاث فرق للموقع.

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وأضاف: قامت الفرق بإخراج المصابين وفك المحتجزين، ونتج عن الحادثة وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفيات، وسُلِّمَ الموقع للمرور.

من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في جازان بيشي صرخي: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان على الرقم 997 في تمام الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة فجر اليوم بلاغا عن طريق مواطن بوجود حادثة تصادم بين حافلة تقل ركابا وشاحنة، على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافرة، وعلى الفور تم تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانيين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد ومساعده للشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس، ومدير الإدارة الطبية الدكتور عادل عريشي.

وأضاف: تم توجيه تسع فرق إسعافية إلى موقع الحادثة بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني، وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبين وجود 54 حالة في الموقع، ولكن لم يكن عدد الإصابات كبيرا حيث كان عدد الأشخاص المصابين ستة أشخاص منهم ثلاثة إصاباتهم حرجة وثلاث حالات متوسطة، وحالتا وفاة في الموقع، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى صبيا وبيش لتلقي العلاج، فيما تم نقل المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.