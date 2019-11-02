السعودية | اقتران القمر بكوكب المشتري.. منظر يأسر السعوديين

شكرا لقرائتكم اقتران القمر بكوكب المشتري.. منظر يأسر السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد السعوديون، مساء الخميس 31 أكتوبر، اقتران كوكب المشتري بالقمر، وتناقلوا صور ظهور جرم صغير لامع بجوار الهلال. وعن تلك الظاهرة، أكد الفلكي السعودي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ"العربية.نت"، أن هذا الجرم هو كوكب المشتري في حالة اقتران فلكي مع القمر، وكانت المسافة الظاهرية بينهما تقدر بحوالي نصف درجة قوسية.

وأكمل: "رغم أن المسافة الحقيقية بين الجرمين شاسعة جدا حيث يقدر بعد القمر عن الأرض بـ400 ألف كيلومتر، فإن كوكب المشتري يبعد نحو 885 مليون كيلومتر، وفارق المسافة جعلنا نشاهد القمر بحجم ظاهري أكبر من المشتري".

وأوضح ملهم هندي أنه في كل شهر يتم القمر دورة كاملة حول الأرض، مما يجعلنا نشاهده يتحرك بين النجوم وذلك ما يسمى منازل القمر. وأضاف: "وبما أن مدار القمر قريب من مستوى المجموعة الشمسية، فهو أيضا يمر بكواكب مجموعتنا. وحين يتساوى خط الطول السماوي للقمر والكوكب تحدث ظاهرة فلكية يطلق عليها (الاقتران الفلكي)، وهي عادة تحدث بشكل شهري لكن يتميز اقتران عن آخر بالمسافة الظاهرة لنا بين الجرمين، فكلما كانت قريبة كان منظرها جميلا ولافتا".

وأضاف أن كوكب المشتري يعتبر أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وأول جرم يتم رصده عبر التلسكوب حين ابتكره غاليلو.