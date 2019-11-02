، مرشح "الشؤون الإسلامية" يتصدّر مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن ،

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في إنجازٍ جديدٍ للوطن حصل مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتمثيل المملكة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية، المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه؛ على المركز الأول في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تجويده وتفسيره)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
أقيمت هذه المسابقة الدولية في العاصمة المغربية الدار البيضاء، في المدة 1 - 2/ 3/ 1441هـ، وشارك فيها متسابقون يمثلون 38 دولة حول العالم، كما شارك في التحكيم عدد من العلماء والمختصين من عدد من دول العالم؛ ومنهم مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للجنة التحكيم فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، الأستاذ في قسم الدراسات القرآنية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهنّأت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية، المتسابق على هذا الإنجاز الكبير، سائلة الله له المزيد من التوفيق، كما رفعت الأمانة -بعد شكر الله سبحانه- الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ على متابعتهما المستمرة ودعمهما الكبير لحفاظ كتاب الله الكريم، والذي يأتي امتدادًا لما توليه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ من خدمة لكتاب الله الكريم ودعم لحَمَلته.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنجزات سابقة حققتها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في عدد من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، كما تنفذ المملكة عددًا من المسابقات الدولية والمحلية في العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتفسيرًا، كما خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمانة خاصة للمسابقات القرآنية المحلية والدولية.
مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
مرشح "الشؤون الإسلامية" يتصدّر مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-02
في إنجازٍ جديدٍ للوطن حصل مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتمثيل المملكة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية، المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه؛ على المركز الأول في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تجويده وتفسيره)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
أقيمت هذه المسابقة الدولية في العاصمة المغربية الدار البيضاء، في المدة 1 - 2/ 3/ 1441هـ، وشارك فيها متسابقون يمثلون 38 دولة حول العالم، كما شارك في التحكيم عدد من العلماء والمختصين من عدد من دول العالم؛ ومنهم مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للجنة التحكيم فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، الأستاذ في قسم الدراسات القرآنية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهنّأت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية، المتسابق على هذا الإنجاز الكبير، سائلة الله له المزيد من التوفيق، كما رفعت الأمانة -بعد شكر الله سبحانه- الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ على متابعتهما المستمرة ودعمهما الكبير لحفاظ كتاب الله الكريم، والذي يأتي امتدادًا لما توليه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ من خدمة لكتاب الله الكريم ودعم لحَمَلته.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنجزات سابقة حققتها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في عدد من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، كما تنفذ المملكة عددًا من المسابقات الدولية والمحلية في العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتفسيرًا، كما خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمانة خاصة للمسابقات القرآنية المحلية والدولية.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:18 AM
أُقيمت بالدار البيضاء بمشاركة متسابقين يمثلون 38 دولة حول العالم
في إنجازٍ جديدٍ للوطن حصل مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتمثيل المملكة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره في المملكة المغربية، المتسابق حاتم بن عبدالله رايزه؛ على المركز الأول في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تجويده وتفسيره)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
أقيمت هذه المسابقة الدولية في العاصمة المغربية الدار البيضاء، في المدة 1 - 2/ 3/ 1441هـ، وشارك فيها متسابقون يمثلون 38 دولة حول العالم، كما شارك في التحكيم عدد من العلماء والمختصين من عدد من دول العالم؛ ومنهم مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للجنة التحكيم فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، الأستاذ في قسم الدراسات القرآنية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهنّأت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية، المتسابق على هذا الإنجاز الكبير، سائلة الله له المزيد من التوفيق، كما رفعت الأمانة -بعد شكر الله سبحانه- الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ على متابعتهما المستمرة ودعمهما الكبير لحفاظ كتاب الله الكريم، والذي يأتي امتدادًا لما توليه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ من خدمة لكتاب الله الكريم ودعم لحَمَلته.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنجزات سابقة حققتها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية في عدد من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، كما تنفذ المملكة عددًا من المسابقات الدولية والمحلية في العناية بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتفسيرًا، كما خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمانة خاصة للمسابقات القرآنية المحلية والدولية.
، مرشح "الشؤون الإسلامية" يتصدّر مسابقة الملك محمد السادس لحفظ القرآن ،
المصدر : الخليج 365
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