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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال المملكة وجنوبها؛ قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
الأرصاد حالة الطقس
"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة وجنوبهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-02
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال المملكة وجنوبها؛ قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
10:10 AM
طقس مستقر على معظم المناطق
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال المملكة وجنوبها؛ قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة وجنوبها ،
المصدر : الخليج 365
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