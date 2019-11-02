، بحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو ،

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تشهد فيضة القلت- غربي محافظة حفر الباطن، حركة مزدحمة للمتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحا ومحافظات سدير والقصيم.
ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جواً ربيعياً تعيشه هذه الفيضة حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الأيام الماضية.
وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".
ووثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ بإذن الله.
حفر الباطن فيضة القلت
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 11:24 AM
وثّقها المصوّر "الطويل" وخصَّ بها "الخليج 365" حيث أجواء ربيعية يعيشها المتنزهونبحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو
تشهد فيضة القلت- غربي محافظة حفر الباطن، حركة مزدحمة للمتنزهين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يتوافدون من مدينتَي حفر الباطن ورفحا ومحافظات سدير والقصيم.
ويستمتع رواد الفيضة بالغدران الصافية التي شكّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جواً ربيعياً تعيشه هذه الفيضة حالياً بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الأيام الماضية.
وتقع فيضة القلت غربي محافظة حفر الباطن على بُعد ٤٠ كلم على طريق "حفر الباطن - رفحاء" وتتميّز بحجمها الكبير، إذ يبلغ أقصى طول لها ٣ كلم، بينما يصل عرضها إلى ١.٥ كلم، ويعود سبب تسميتها بفيضة القلت؛ لأن الماء يفيض فيها من منخفض صخري، فالمكان الذي يجتمع فيه الماء يسمّى فيضة، والمنخفض الجبلي الذي تتدفق عبره مياه الأمطار يسمّى "قلت" أو "قلتة".
ووثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365"؛ داعياً المتنزهين إلى زيارة المنطقة والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكداً أن تلك الأمطار تبشّر بربيعٍ باكرٍ بإذن الله.
، بحيرة وسط الصحراء بحفر الباطن .. مشاهد خلابة لـ "فيضة القلت" من الجو ،
المصدر : الخليج 365
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