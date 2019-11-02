جدارة يعلن عن توافر 514 وظيفة للخريجين والخريجات للعام الحالي 1441

قام موقع جدارة بالإعلان عن 514 وظيفة خاصة بالنيابة العامة، حيث أنه ذكر بأن هذه الوظائف مخصصة للخريجين والخريجات، أو بالمعني العام للرجال والنساء، حيث أنه يتوفر 414 وظيفة للرجال فقط الخريجين، في حين أنه يتوفر 100 وظيفة فقط للنساء، وهذه الوظائف موجها خصيصاً للخريجين والخريجات فقط، أو بالمعني الأدق الحاصل علي مؤهلات مناسبة لهذه الوظيفة، ونشارك مع سيادتكم في هذه المقالة الخبر، كما أننا نعرض لكم الشروط الواجب توافرها للتقديم علي هذه الوظائف، وموعد بداية ونهاية التقديم عليها.

نبذة عن الخبرة

هذه الوظائف تندرج ضمن وظائف النيابة العامة الإدارية، ووفقاً لعامنا الحالي 1441 هجرية، حيث أنه يتم التعاون مع وزارة الخدمة المدنية لأعمال التقديم، وذلك من خلال موقع جدارة الخاص بالتوظيف للقطاعات الحكومية، وبالطبع في حالة توافر كافة شروط التقديم يمكنك التقديم حينها، وان شاء الله سيتم قبولكم، وبعدها يتم الانتقال للمرحلة الخاصة بعمل فحص لكافة البيانات، ثم الترشيح.

موعد بداية ونهاية التقديم علي وظائف جدارة للنيابة العامة 1441 – 2019

قام موقع جدارة بعد عرضه لوظائف النيابة العامة الإدارية للعام الحالي 1441، بذكر موعد بداية ونهاية أعمال التقديم علي وظائف النيابة العامة الإدارية، حيث أن طلبات التقديم سيتم قبولها بدء من الساعة 9 صباحاً بتوقيت السعودية، وتستمر أعمال التقديم، حتي الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، وكانت أيام بداية ونهاية التقديم علي وظائف جدارة للنيابة العامة كالآتي:

وظائف موعد بداية التقديم موعد نهاية التقديم جدارة النيابة العامة 6 ربيع أول 1441 / 3 نوفمبر 2019 (الأحد) 12 ربيع أول 1441 / 9 نوفمبر 2019

الفئات المستهدفة للتقديم علي وظائف جدارة النيابة العامة

ونعرض الآن فيما يلي زوار موقع “اعرف كورة” الكرام، الفئات المستهدفة من الخريجين أو حتي الخريجات، حتي تتم عملية التقديم بدقة تامة، وفي حالة كنت واحداً أو واحدةً منهم، فقم بالتوجه فوراً علي موقع جدارة للخدمة المدنية، ثم سجل الدخول علي حسابك في موقع جدارة، ومن ثم تقوم بتقديم طلب علي وظائف النيابة العامة، وفيما يلي الفئات المستهدفة من الخريجين والخريجات: