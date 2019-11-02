“الزكاة والدخل” توضِّح الإجراءات المطلوبة حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موقف تحصيل الضريبة في حال تجاوزت قيمة التوريدات حد التسجيل الإلزامي. وتلقَّت الهيئة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «وصلتني رسالة من الهيئة بشأن بيع منتجات عقارية؛ فكم الوقت المتاح لي للتسجيل في الضريبة، علمًا بأنَّ المبايعات كانت بشكل صوري ولم أستلم أي مبلغ وقت المبايعة أو نقل الملكية وسأرفع اعتراض لدى الهيئة». وردَّت الهيئة، بأنَّه في حال تجاوزت قيمة التوريدات حد التسجيل الإلزامي فيجب التقديم بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر.

كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أطلقت خدمة «الإفصاح عن العقود» للمنشآت؛ لتنضم إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة عبر الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA؛ وذلك حرصًا على المساهمة بالتحول الرقمي في التعاملات والإجراءات. وبيَّنت الهيئة أنَّ خدمة «الإفصاح عن العقود» ستكون الوسيلة الوحيدة لرفع العقود المبرمة مع منشآت أخرى للهيئة ليتم الوصول لبيانات المكلف في التعاملات مع الهيئة بكل سرعة وسهولة ومن أي مكان وفي أي وقت. وتلقَّت الهيئة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «وصلتني رسالة من الهيئة بشأن بيع منتجات عقارية؛ فكم الوقت المتاح لي للتسجيل في الضريبة، علمًا بأنَّ المبايعات كانت بشكل صوري ولم أستلم أي مبلغ وقت المبايعة أو نقل الملكية وسأرفع اعتراض لدى الهيئة».

وردَّت الهيئة، بأنَّه في حال تجاوزت قيمة التوريدات حد التسجيل الإلزامي فيجب التقديم بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر. كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أطلقت خدمة «الإفصاح عن العقود» للمنشآت؛ لتنضم إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة عبر الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA؛ وذلك حرصًا على المساهمة بالتحول الرقمي في التعاملات والإجراءات. وبيَّنت الهيئة أنَّ خدمة «الإفصاح عن العقود» ستكون الوسيلة الوحيدة لرفع العقود المبرمة مع منشآت أخرى للهيئة ليتم الوصول لبيانات المكلف في التعاملات مع الهيئة بكل سرعة وسهولة ومن أي مكان وفي أي وقت.