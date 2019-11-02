مشاجرة جماعية في استراحة تنتهي بإصابة شاب بطلق ناري في فخذه

أصيب شاب بمحافظة محايل عسير بطلق ناري إثر مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الشباب في إحدى الاستراحات بالمحافظة. وذكرت مصادر أن الشباب نشب بينهم خلاف وتطور إلى مشاجرة أثناء وجودهم داخل الاستراحة، فأطلق أحدهم النار وأصاب شاباً آخر يبلغ من العمر 25 عاماً في فخذه الأيمن.
وأضافت المصادر أن الشاب المصاب نُقل لمستشفى محايل العام، فيما قامت الجهات الأمنية بتتبع مطلق النار حتى قبضت عليه فجر اليوم، وجرى إيداعه التوقيف تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.
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