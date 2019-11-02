الكشف عن موعد إعلان طرح اكتتاب “أرامكو” وسيكون على مرحلتين

من المرتقب أن يصدر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، قرارا بطرح عام أولي لاكتتاب أسهم “أرامكو” في البورصة السعودية. وسيتم طرح نسبة ضئيلة من أسهم شركة آرامكو تتراوح قيمتها بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، ما سيجعلها أكبر عملية مالية من نوعها في العالم على الإطلاق.

وستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” في ديسمبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في العام 2020 في إحدى البورصات العالمية. وأفادت وكالة “فرانس برس” مطلع الشهر الحالي بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون بحدود 2 في المئة من أسهم الشركة.

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي “فيتش” و”موديز” الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين. وحققت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وبلغت عائداتها 356 مليار دولار.