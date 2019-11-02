قال إن معه قنبلة.. مضطرب يحدث حالة من الفوضى أثناء خطبة الجمعة في مسجد بالكويت (فيديو)

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تسبب شخص مضطرب عقليا في حالة من الفوضى أثناء خطبة الجمعة داخل مسجد سعود الراشد في منطقة العديلية بالكويت.

وأظهر مقطع فيديو متداول حدوث حالة من الذعر بين الموجودين داخل المسجد أثناء خطبة الجمعة، بسبب تصرفات صدرت عن شخص في حالة غير طبيعية، مما تسبب في ارتباك المصلين داخل المسجد.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن الشخص المختل ادعى أن بحوزته قنبلة وأنه يرغب في تفجيرها، مبينة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وأحالته إلى الجهات المختصة..، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.