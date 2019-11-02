︎ :
.
تسبب شخص مضطرب عقليا في حالة من الفوضى أثناء خطبة الجمعة داخل مسجد سعود الراشد في منطقة العديلية بالكويت.
وأظهر مقطع فيديو متداول حدوث حالة من الذعر بين الموجودين داخل المسجد أثناء خطبة الجمعة، بسبب تصرفات صدرت عن شخص في حالة غير طبيعية، مما تسبب في ارتباك المصلين داخل المسجد.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن الشخص المختل ادعى أن بحوزته قنبلة وأنه يرغب في تفجيرها، مبينة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه وأحالته إلى الجهات المختصة..، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر قال إن معه قنبلة.. مضطرب يحدث حالة من الفوضى أثناء خطبة الجمعة في مسجد بالكويت (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.