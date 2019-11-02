صندوق تنمية الموارد البشرية يُعلن إطلاق برنامج جديد باسم “جدير”.. هذه أهدافه

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إطلاق برنامج “جدير”، الذي يستهدف تدريب الباحثين والباحثات عن عملٍ انطلاقاً من الميول المهنية واحتياجات المتدرب، وفق مدة زمنية محددة.
وأوضح مدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري، أن “جدير” يُعد من البرامج التي يعمل عليها الصندوق لدعم وتمكين القوى الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركتهم واستقرارهم المهني ورفع مستوى إنتاجية أبناء وبنات الوطن.
وأضاف أن “جدير” يهدف لتنمية المهارات السلوكية والمعرفية لدى الباحثين والباحثات عن عمل، والتي يتطلبها السوق، وأن التدريب في البرنامج الجديد سيتم من خلال جهات تدريبية معتمدة، وفقاً لاحتياج الشاب والشابة من تلك البرامج المركزة والموجهة والمكثفة.
ويركز البرنامج على نقاط مهمة مثل الانضباط والتوجيه الذاتي، وإدارة الوقت والضغوط، والتواصل الفعال، والمشاركة والتعاون مع الآخرين..، وإدارة العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرار.
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