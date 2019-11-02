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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري إن القوات الخاصة لأمن الطرق ألقت القبض – مساء الإثنين الماضي – على سائق حافلة قادها بسرعة وتهوّر على طريق حائل – العلا.
وأضاف أن السائق المتهور مواطن في العقد الخامس من العمر، مشيراً إلى أن القبض عليه جرى دون أن يتعرض مستخدمو الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، لافتاً إلى أنه موقوف لدى الجهات المختصة واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر استمرار سائق الحافلة في القيادة بسرعة عالية والتنقل بين حارات الطريق للإفلات من دوريات أمن الطرق التي كانت تطارده وتطلب منه التوقف.
وتفيد معلومات بأن قوات أمن الطرق تمكنت من إجبار سائق الحافلة على الخروج من الطريق حفاظاً على سلامة مستخدميه..، ورصدت اللقطات المتداولة لحظة القبض عليه من قبل رجال الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهت بضبطه.. شاهد مطاردة مثيرة لقائد حافلة مدرسية عرّض حياة سالكي الطريق للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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