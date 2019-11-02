شاهد: فيديو جديد لحادثة إشهار السلاح على شاب وتهديده بالرياض

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع جديد لحادثة اختطاف شاب بسلاح رشاش ووضعه بصندوق سيارة بحي لبن في الرياض ، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه.
وأظهر المقطع اللحظات الأولى لتهديد الشاب من شخص يحمل سلاح رشاش أثناء وقوفهما بمنتصف الشارع ، حيث أبان المقطع الشخصين وهما يتبادلان الحديث خارج السيارة ، في محاولة من حامل الرشاش اقناع الشاب بركوب السيارة قائلا:” والله ما يجيك شيء” إلا أن الآخر رافض الركوب وسط عبارات التوسل التي اطلقها دون جدوى ، وبعد أن أشهر عليه السلاح وشعر بالخوف وبدأ بالاقتراب من السيارة..، قام حامل الرشاش بفتح صندوق السيارة وأرغمه للركوب فيها وبدأ يمارس التهديدات حتى أغلق عليه باب الصندوق وتحرك بها.
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