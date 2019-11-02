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كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ عن إحدى الحيل التي استخدمتها عصابة آسيوية في سرقة بطاقات الصراف الآلي في الرياض.
وقال حافظ في لقاء على قناة “السعودية” أمس الجمعة، إن العصابة تم ضبطها منذ سنتين، وكانت تستنسخ البطاقات عن طريق وضع قارئ على الصراف الآلي مع كاميرا أصغر من رأس الدبوس لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وعن طريق حركة أصابع اليد للضحية يتمكنون من أخذ البيانات عن البطاقة.
وأضاف، أن أفراد العصابة كانوا يقفون على بعد 300 متر من الصراف الذي وضع عليه الكاميرا والقارئ، ولا سلكياً تأتيهم معلومات البطاقة والأرقام السرية ثم يقومون بإرسالها لبلدهم لطباعة واستنساخ البطاقة وسرقة الحسابات، مشيراً إلى أن هذه العصابة ضبطت خلال 72 ساعة من كشف الحيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. “متحدث البنوك” يكشف عن عصابة ضُبطت تسرق الحسابات عبر “كاميرا أصغر من رأس الدبوس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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