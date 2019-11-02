إنشاء صندوق استثماري يختص بفعاليات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

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نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” – في عددها الصادر أمس (الجمعة) – نص أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
ويختص الصندوق بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ويتشكل مجلس إدارة الصندوق من ولي العهد رئيساً و7 أعضاء، وأمين، على أن تنسق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع الجهات ذوات العلاقة، خلال 30 يوماً بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفيما يلي نصّ الأمر الملكي:
أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21-2-1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطـلاع علـى النـظام الأسـاسـي للحـكـم، الصـادر بالأمـر الملكــي رقـم (أ/90) بتاريخ
1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13-1-1439هـ .
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة،ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ثانياً: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضواً
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضواً
4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضواً
5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضواً
6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً
7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين.
ثالثاً: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.
رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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