شاهد .. احتجاز أمير سعودي داخل مصعد مع أحد مرافقيه

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أظهر مقطع فيديو نشره الأمير “ناصر بن نواف” عبر حسابه بـ”سناب شات”، احتجازه هو وأحد مرافقيه داخل أحد المصاعد بعد تعطله بهما، وسط محاولات من الدفاع المدني لإنقاذهما، وهو ما تكلل بالنجاح.

وبحسب المقطع، يظهر الأمير “ناصر” ومرافقه وهما داخل المصعد يتبادلا الحديث بينما رجال الدفاع المدني يحاولان إنزال المصعد، وسط تعليق من الأمير “ناصر” قائلاً: “قاعد ينزل كفو.. بيض الله وجيهكم.. الحمد لله”.

ووجه الأمير “ناصر” كلمة لمتابعيه عقب خروجه من المصعد، قال فيها: “الحمد لله أبشركم احنا طلعنا.. واحنا بخير وصحة وسلامة لكن جتنا كتمه الله يكفينا نعوذ بالله من يوم القيامة والقبر، والدفاع المدني والله ما قصروا، في البداية أنا قلت يطولوا وينهم؟ 10 دقائق ربع ساعة كانوا محضرين، وعندهم حالة ثانية بعد، الله يبيض وجوههم”.



