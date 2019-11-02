، كلية صامطة تحقق المركز الأول في مسابقة "سرعة البديهة" بجامعة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك بها طالبتان من كل كلية.. ولاقت الفعالية استحسان الحضور

نظَّم نادي القراءة بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة بمسرح المجمع الأكاديمي مسابقة "سرعة البديهة"، وذلك ‏برعاية كريمة من عميدة كلية عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات، الدكتورة فاطمة عبدالعزيز عقيل، وبحضور عميدة الكلية الجامعية بصامطة الدكتورة عائشة عريشي.

وفي التفاصيل، شارك بالمسابقة طالبتان من كل كلية على مستوى جامعة جازان، ولاقت الفعالية استحسان الحضور.

وبدأت الفعالية بكلمة من مشرفة نادي القراءة بكلية صامطة صباح أبو طالب، رحبت فيها بالحاضرات، وقدمت لهن نبذة عن المسابقة التي قام بتنظيمها نادي القراءة بكلية صامطة. بعدها ألقت الطالبة حليمة دهل كلمة، رحبت فيها بالمشاركات في المسابقة من مختلف كليات منطقة جازان.

وانطلقت بعدها المسابقة بين الطالبات، بمشاركة عشر كليات.

وتضمنت المسابقة سرعة البديهة، وأخذ جانب العقل الباطني واستيعابه.

واحتوت المسابقة على الرسم البياني بين الطالبات، إضافة إلى مناظرات بين المتسابقات أمام المحكِّمين الذين حضروا من مختلف الكليات.

وتعددت محاور المسابقة؛ إذ تضمنت أسئلة ثقافية، ومناظرة بين الكليتَين الفائزتَين في محاور المسابقة.

وحققت كلية صامطة الجامعية المركز الأول، فيما حققت كلية "أبو عريش" المركز الثاني.

وأشادت الحاضرات بحُسن تنظيم المسابقة، الذي عمل عليه نادي القراءة بكلية صامطة، والأثر الطيب لذلك في نفوس المتسابقات اللاتي قدَّمن أنفسهن خلال المسابقة التقديم اللائق والمشرف.

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