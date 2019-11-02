، ‏جَمَلان سائبان يتسببان في إصابة قائد مركبة بـ"المخواة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطنون يدعون للتدخُّل لمنع إضرارها بسلامتهم وبالممتلكات العامة

تسبب اصطدام مركبة بجَمَلين سائبَيْن في محافظة المخواة، على الطريق الذي يربط المخواة بـ"المظيلف"، في إصابة قائد المركبة الذي تم نقله للمستشفى عن طريق أحد المواطنين.

وتساءل مرتادو الطريق عن دور الجهات الرقابية في الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، والحفاظ على الممتلكات العامة.. مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها الأمانة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان، والتجول في الشوارع دون الاكتراث لما قد تسببه من حوادث دامية، فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.

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