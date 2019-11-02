طريقة التحقق من صلاحية الإقامة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية

قدمت المديرية العامة للجوازات إمكانية التحقق عن صلاحية هوية المقيمين لكافة المواطنين والوافدين، بدون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب العمل، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فقد كان ذلك الأمر يشكل صعوبة بالغة للوفدين، لأنه كان من الواجب عليهم الذهاب لمكتب الجوزات للتعرف على صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها وموجد تجديدها حتى لا يقعوا عُرضة للغرامات أو المساءلات القانونية.

التحقق من صلاحية الإقامة

منذ فترة قصيرة أطلقت الحكومة بالمملكة العربية السعودية حملة كبيرة تحت شعار وطن بلا مخالف، والتي تهدف إلى الحد من حدوث المخالفات داخل المملكة، ومن ضمنها الحرص على تجديد الإقامة للوافدين في موعدها لذلك أتاحت إمكانية التعرف على مواعيد الانتهاء والتجديد إلكترونياً وفي غاية السهولة، في عدة دقائق يمكنكم التعرف على موعد انتهاء الإقامة وموعد تجديدها، كما يمكن تسديد رسوم التجديد عن طريق بطاقة الائتمان من خلال الموقع، حيث أنه في حالة عدم تجديد الإقامة يقع المواطن تحت وطأة الغرامات، كإنذار أول، وبعد ذلك في حالة التكرار يتم ترحيل الموطن إلى بلاده.

طريقة التحقق من صلاحية الإقامة

يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية التابعة للموقع الإلكتروني لوزراة الداخلية، والضغط على الاستعلامات الالكترونية الموجودة في القائمة الرئيسية في الموقع، ثم النقر على أيقونة الجوازات ومنها اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة ضمن عدد كبير من الخدمات المتاحة، سوف يطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال رقم هويتك أو رقم الإقامة الخاص بالوافد المستعلم عنه، ثم كتابة رمز التحقق، والنقر على أيقونة العرض، وستجد جميع المعلومات الخاصة بك.