

مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية باستقبال مرتادي ضيوف بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين وطلبة علم في مركز صفة العمرة ومركز الرسالة المحمدية بالمسجد الحرام .

ويقدم مركز صفة العمرة العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية منها عرضا مرئيا لصفة العمرة بعدة لغات (العربي_الإنجليزي_الإندونيسي_الأوردو)، ومطويات الحجاب والأذكار والدعاء وحصن المسلم، كما يقدم مركز الرسالة المحمدية في الجهة المقابلة عرضا مرئيا لبعض الأخطاء والمخالفات الشرعية، وتوزيع كتب العقيدة الصحيحة وكتب طلاب العلم بعدة لغات.

وأوضح مدير إدارة الهيئة بالمسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن دور عضو الهيئة في المراكز تقديم التوجيه والإرشاد والمناصحة باللين والحسنى وتقديم الهدايا للزائرين، مبيناً أن مركز صفة العمرة يقدم الكتب والمطويات التي تبين صفة الصلاة الصحيحة، إضافة لعرض فيلم مرئي لصفة الصلاة من إنتاج قسم التوعية والإهداء التابع لهيئة المسجد الحرام، كما أن هذه المراكز تخدم قاصدي بيت الله الحرام على مدار الساعة طوال العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / مركز صفة العمرة ومركز الرسالة المحمدية يواصلان تقديم برامجهما التثقيفية والتوعوية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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