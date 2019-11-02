ثقافي / تعليم القريات ينفذ مبادرات صحية بالشراكة مع مستشفى القريات العام



القريات 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة القريات ممثلة بقسم رياض الأطفال اليوم، مبادرة صحية بعنوان (النظافة من الإيمان) بالشراكة مع مستشفى القريات العام ، بهدف زيادة الوعي لدى الأطفال، وذلك من خلال الأنشطة المتنوعة والفعاليات الهادفة، مستهدفين بها روضات المحافظة وقراها .

وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال أفنان بني أن المبادرة تهدف إلى تثقيف الأطفال بأهمية النظافة الشخصية، وإطلاق حملة للتشجيع على نظافة الشعر وتصفيفه، وكذلك توعية أولياء الأمور بضرورة التعاون مع الروضة، والتعريف بالأدوات المستخدمة للنظافة الشخصية، وذلك من خلال توفير شامبوهات للحد من انتشار حشرات الشعر ومعقمات طبية .

وأكدت حاجة المجتمع إلى مثل هذه المبادرات بما فيها المبادرات الصحية، معربة عن شكرها للشؤون الصحية بالمحافظة ممثلة بمستشفى القريات العام نظير تلك الشراكات التي تساهم في نشر الوعي الصحي وتحقيق الأهداف المرجوة من التثقيف الصحي خاصة لمن هم في مرحلة رياض الأطفال .

// انتهى //

04:12ت م

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