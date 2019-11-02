شكرا لقرائتكم خبر عن «OECD» يثني على تميز قطاع «التقويم» التعليمي في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس، واجتمع بمدير قطاع التعليم والمهارات مستشار سياسة التعليم بالمنظمة الدكتور أندرياس شلايشر، وعدد من المستشارين الدوليين في المنظمة.

ونُوقش خلال الزيارة سُبل التعاون مع المنظمة في مجالات عدة، من بينها دعم توجه الهيئة في توحيد الأعمال الخاصة بالبيانات وبحوث السياسات في الهيئة ومراكزها ومواءمتها مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تأطير التكامل بين أطر التقويم المختلفة لمشاريع الهيئة في قياس جودة العملية التعليمية بالمملكة. وأثنى الدكتور شلايشر على تميز قطاع التقويم في المملكة، والدعم الذي يلقاه من خلال إنشاء الهيئة وخططها وإسهاماتها الخاصة بالاختبارات والقياس وما تحقق في هذه المجالات على المستويين المحلي والدولي. وتعد زيارة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب لمقر المنظمة استكمالا لمشاريع شراكة الهيئة مع المنظمة، وتمهيداً لإعلان الهيئة نتائج الاختبار الدولي بيزا (PISA).