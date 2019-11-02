شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 3 أشهروا سلاحاً نارياً في وجه شخص.. و«النيابة» تحقق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ 3 مواطنين أشهروا سلاحاً نارياً على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبتهم.

وطبقاً للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، فإنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا)، في أحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة، ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث، وضبط المركبة المستخدمة فيها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في الواقعة، مبيناً أن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص مشاركين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية. وقال المصدر إن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، مثنياً على تعاون المبلغ عن الجريمة فالمواطن والمقيم هما رجل الأمن الأول، مؤكداً أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.