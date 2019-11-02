شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الأمنية: 4 ملايين مخالف وترحيل مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، ضبط 4106219 مخالفاً، منهم 3209068 مخالفاً لنظام الإقامة، و631628 مخالفاً لنظام العمل، و265523 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملات أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 71586 شخصاً، 44 % منهم يمنيون، و53 % إثيوبيون، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2866 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4643 شخصاً.

وطبقاً للتقرير، بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1658 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1628 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعودياً، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15216 وافداً مخالفاً، منهم 13337 رجلاً، و1879 امرأة.

ولفت التقرير، إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 567824 مخالفاً، وإحالة 521391 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 688984 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1025699 مخالفاً.