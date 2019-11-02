شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق حافلة يقود بسرعة جنونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) ضبطت شرطة منطقة حائل سائق حافلة يقودها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل - العلا، مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق. ضبطت شرطة منطقة حائل سائق حافلة يقودها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل - العلا، مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق. وحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد سامي الشمري، تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعة السائق الذي تم تداول مقطع فيديو عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، دون أن يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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