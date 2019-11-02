استعادة 14000 م2 أراضي حكومية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استعادت أمانة محافظة جدة أكثر من 14000 متر مربع من الأراضي الحكومية التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير المكتملة البناء، التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.

استعادت أمانة محافظة جدة أكثر من 14000 متر مربع من الأراضي الحكومية التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير المكتملة البناء، التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.

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