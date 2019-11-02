شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ "الخليج 365": «الشورت» غير مخالف للذوق العام1137 مخالفة في جميع مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22 @

أوضحت مصادر أمنية لـ«الخليج 365» أن ما يتم تداوله من مقاطع ورسائل على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتبار ارتداء «الشورت» مخالفة للائحة الذوق العام تستوجب الغرامة غير صحيح.

وشدد المصدر على أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة المحافظة على الذوق العام تنصان على معاقبة كل مخالف للائحة طبقا للعقوبات المحددة في اللائحة. وأشارت إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، ويحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناء على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة بديوان المظالم. وأكد المصدر ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات، وتتضمن اسم مرتكب المخالفة، وبياناته الشخصية، ورقم هاتفه، ونوع المخالفة، ومكانها، وتاريخها، كما يجب أن يدون في المحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء. ورصدت دوريات الأمن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الثلاثاء الماضي 1137 مخالفة للذوق العام. وبينت الدوريات أن منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بـ228 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ130 مخالفة، القصيم 129، المدينة المنورة 125، جازان 114، الحدود الشمالية 113، عسير 80، الشرقية، 78، تبوك 41، حائل 40، الجوف 28، نجران 16، والباحة 14 مخالفة.

وكانت أعلى المخالفات في ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم 650 مخالفة، تلاها ارتداء ملابس غير لائقة 326 مخالفة، فيما سجلت 9 مخالفات في رفع صوت الموسيقى أثناء الأذان والصلاة، وفضلاً عن 152 مخالفة أخرى.