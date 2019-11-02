شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ "الخليج 365" : «الشورت» غير مخالف للذوق العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22 @

أوضحت مصادر أمنية لـ«الخليج 365» أن ما يتم تداوله من مقاطع ورسائل على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتبار ارتداء «الشورت» مخالفة للائحة الذوق العام تستوجب الغرامة غير صحيح.

وشدد المصدر على أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة المحافظة على الذوق العام تنص على معاقبة كل مخالف للائحة طبقا للعقوبات المحددة في اللائحة. وأشارت إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، ويحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناء على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة بديوان المظالم. وأكد المصدر ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات، وتتضمن اسم مرتكب المخالفة، وبياناته الشخصية، ورقم هاتفه، ونوع المخالفة، ومكانها، وتاريخها، كما يجب أن يدون بالمحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء.