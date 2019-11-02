شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تنشر ملامح من لائحة استيراد وتسويق الألعاب النارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة)

ألزمت اللائحة الفنية للألعاب النارية كافة الموردين بالحصول على التصاريح من الجهات المختصة على أن تكون ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله، مع الأخذ في الاعتبار صحة وسلامة جميع العاملين والمعنيين في صناعة ونقل وتداول وتخزين وعرض الألعاب النارية. على أن يتم تصنيع الجسم أو الغلاف الخارجي من الورق والكرتون أو البلاستيك.

ونصت اللائحة على المتطلبات الفنية للألعاب النارية ومطابقتها للمواصفات القياسية ويعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا للمواصفة القياسية الدولية مستوفياً للمتطلبات وأن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال وتاريخ الصلاحية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها ومكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية والإنجليزية. وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية المطبقة في المملكة.

واشترطت اللائحة على الموردين توفير بيان احتياطات الاستخدام الآمن وتحديد نوع الألعاب النارية والفئة وإعداد سجل بجميع أسماء وعناوين الوكلاء المحليين الحاصلين على تراخيص ممارسة نشاط استخدام الألعاب النارية، وتزويدهم بنسخ عن شهادات المطابقة، وعلى المورِّد تزويد المستفيدين بنسخ من التعليمات والمنشورات الدورية الصادرة من الجهات المختصة والمتضمنة كيفية الاستخدام والأوقات المسموح فيها.

والتعاون مع الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق وتزويدها بجميع أسماء وعناوين الوكلاء المحليين لأغراض التفتيش والمتابعة.

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وفيما يتعلق بإجراءات تقويم المطابقة ألزمت اللائحة المورد الحصول على شهادة مطابقة على أن يُرفَق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن إقرار المورِّد بالمطابقة ووثيقة تقييم المخاطر والتعاون مع الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق، وتعد الألعاب النارية الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات. وتقع على الجهات الرقابية مسؤولية تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية والسحب العشوائي للعينات من الألعاب النارية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات مع تحميل المورِّدين تكاليف إجراء الاختبارات وفي حالة ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج يتم التنسيق مع الجهة المختصة بسحب المنتجات المعنية من المستودعات .

أما سلطات مسح السوق فتتولى تطبيق إجراءات المسح على المنتجات المخزنة للتحقق من سلامة المنتجات وسحبها وعند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني.. وتضمنت اللائحة الفنية عقوبات على المخالفات إذ يحظر صناعة واستيراد واستخدام المنتجات غير المرخص لها وغير المطابقة أو حتى الإعلان عنها.

وعند ضبط أي مخالفة لأحكام اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها.

ويتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمه ذات علاقة، ويجب على جميع مورِّدي الألعاب النارية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. ويمنع تداول المنتجات المخالفة بعد 6 سته أشهر من تاريخ نشر اللائحة.