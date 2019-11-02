شكرا لقرائتكم خبر عن صدور لائحة فنية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

علمت "الخليج 365" عن صدور لائحة فنية لتحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق وإجراءات تقويم المطابَقة له التي يجب على المورِّدين الالتزام بها قبل تسويقها لضمان مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك.

وحثت اللائحة المورد على الالتزام بالمطلوبات وتقديم تحليل للمخاطر وأخذ ذلك في الحسبان عند التصميم والتصنيع، مع تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي لإثبات أن المنتجات مُصنَّعة وفقا لمواصفات وخصائص فنية، وتقديم جميع الوثائق الفنية عند الطلب وألاَّ تُعرَض الأجهزة والمعدات المشمولة بمجال هذه اللائحة في السوق، ما لم تكن حاصلة على شهادة مطابقة، على أن تكون أجهزة ومعدات ومواد مكافحة الحريق مصنعة خصيصاً للمكافحة. ومن الضوابط أيضا التأكد من خلُوها من المواد المحظورة وألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية، ويجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

ونصت اللائحة على قيام الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية و يحق لهذه الجهات سحـب عينـات عشوائية مـن أجهـزة الإطفـاء والوقاية من الحـرائق، وإحـالتهـا إلى المختبرات المختصـة للتأكد مـن مدى مطابقتها للمتطلبات، وتحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات، وفي حالة ضبط عدم مطابقة تقوم الجهات الرقابية بسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتولى سلطات مسح السوق مسح المنتجات المعروضة والمخزنة وسحب عيّنات لإجراء الاختبارات اللازمة وفي حالة ضبط حالة عدم مطابقة يتم استدعاء المنتج لتطبيق الاجراءات.

واشتملت اللائحة على عقوبات للمخالفين منها حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة أو حتى الإعلان عنها، ويُعتبر عدم استيفاء المنتَج للمتطلبات سببا كافيا للحكم بأن المنتَج غير مطابق.