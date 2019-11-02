شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة التصحر وزيادة التشجير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز قراراً بالموافقة على إنشاء لجنة لمكافحة ظاهرة التصحر، بناء على المقترح الذي رفعه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز استناداً للدراسة التي رفعتها غرفة الشرقية.

وتضم اللجنة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية، مثل شرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري، وغرفة الشرقية، والجمعيات والأشخاص المهتمين بهذا الشأن.

وتتلخص مهمات اللجنة في العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء، والعمل على زيادتها عبر حملات التشجير، والعمل على الحد من آثار العمليات الصناعية على البيئة، إضافة إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وأهلية وغير ربحية.

وتأتي الموافقة تزامناً مع اليوم العالمي للمدن، الذي يأتي متمماً لأهداف التنمية المستدامة، ويقام اليوم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.