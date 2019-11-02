شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات لتنفيذ ازدواج طريق الوادي بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) نفذت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة إزالة تعديات بلغت مساحتها 6000 متر مربع على أن تنفذ باقي الإزالات لاحقاً تمهيداً لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الوادي وتذليل العقبات التي تعترض مساره ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق. وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وجه بسرعة العمل على إنجاز ازدواج الطريق وإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع.

نفذت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة إزالة تعديات بلغت مساحتها 6000 متر مربع على أن تنفذ باقي الإزالات لاحقاً تمهيداً لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الوادي وتذليل العقبات التي تعترض مساره ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق. وكان أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وجه بسرعة العمل على إنجاز ازدواج الطريق وإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع.

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