شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: لا مجال للعبث والسلوكيات الخاطئة.. اليوم نعود للذوق العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن لائحة الذوق العام التي تم إقرارها رسالة للعالم أجمع بأن لدينا مبادئنا وعاداتنا وقيمنا التي نتباهى بها وننطلق من خلالها نحو مستقبل زاهر. وأضاف: لقد أكرم الله الوطن منذ توحيده، بدستوره القويم «كتاب الله وسنة نبيه المصطفى» اللذين ارتكز عليهما نظام حكمه منذ تأسيسه؛ واليوم أصبح من الواجب علينا العمل بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق الجودة والحياة الكريمة التي يهدف إليها ولاة الأمر.

وأشار أمير عسير في كلمته خلال إطلاق الحملة التعريفية للائحة الذوق العام في المنطقة، بأنه أصبح لزاماً على الجميع مسؤولين ومواطنين ومقيمين، أن يتمسكوا بهذه القيم والعادات والمكارم واحترام الآخر، وأن نكون قدوة بقيمنا الإسلامية الرفيعة التي نتعايش بها. واختتم أمير عسير كلمته قائلاً: «لم يعد هناك مجال للعبث ولا للسلوكيات الخاطئة، فاليوم نعود للذوق العام الذي كان عليه آباؤكم وأجدادكم».

وكان مدير شرطة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث استعرض تفاصيل لائحة الذوق العام ومفهومها والعقوبات التي أقرتها اللائحة لـ 19 مخالفة، وأُقرّت بالتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إذ إنها تطبق على مرتادي الأماكن العامة وعلى لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق ويتسبب في الأذى والإضرار بمرتادي المواقع العامة.

يشار إلى أن الحملة التعريفية للائحة الذوق العام التي تم الإعلان عنها بتوجيه أمير منطقة عسير بمقر إمارة المنطقة، تمت بالتزامن مع جميع المحافظات في منطقة عسير، وتم نقلها عبر الاتصال المرئي المباشر في جميع المحافظات، إضافة لإطلاق الحملة التعريفية في المدارس والكليات والمؤسسات للعمل بها وتفعيل الأهداف التي تحملها اللائحة لحفظ حقوق الآخرين والظهور بسلوك أكثر تحضّراً.