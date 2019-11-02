شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو بيشة يشكون من جشع «الروضات الأهلية».. و«التعليم»: قرارها وزاري! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

اعترض آباء وأولياء أمور في بيشة على مغالاة الروضات الأهلية وطلبها مبالغ كبيرة من الطلاب والطالبات وفرضها للرسوم دون سابق إنذار أو اتفاق بعدما أعلنت قبل التسجيل عن اشتراكها في برنامج القسائم المجانية لعام ١٤٤١هـ. وأوضح عدد من المواطنين أنهم نقلوا أبناءهم وبناتهم من روضات حكومية للاستفادة من عروض الأهلية، إلا أنهم فوجئوا بطلب مبالغ عالية في منتصف الفصل الدراسي، واعتبروا ذلك ابتزازا، وطالبوا تعليم بيشة بإيجاد حل لهم ومساعدتهم في نقل أطفالهم إلى روضات حكومية أو تخفيض المبالغ العالية.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي أن الروضات مسجلة ومشتركة في برنامج القسائم التعليمية، ولولي الأمر الخيار في بقاء أبنائه أو نقلهم، مؤكداً أن إدارة التعليم تنفذ ما وردها رسميا في خفض تسديد الرسوم بنسبة تقارب ٣٠%، مع العلم أن هنالك أكثر من 6 روضات في بيشة، وينطبق الأمر بشكل عام في كل إدارات التعليم، مضيفاً أن التنظيم وزاري وليس للإدارة دور في هذا الشأن، والتسجيل في الروضات يتم من خلال «نور» حسب الشواغر.